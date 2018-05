Straf voor groothandel die gewone spullen verkocht aan onderwereld

BREDA - De rechtbank in Breda heeft de uitbaters van een groothandel in ventilatoren, kweektenten en waterpompen veroordeeld. De drie eigenaren van het bedrijf in Raamsdonksveer kregen ieder een taakstraf van 120 uur. En daarbovenop een maand voorwaardelijke celstraf. Ze handelden in legale spullen die kunnen worden gebruikt voor illegale wietteelt.

Een van de drie mannen uit Vlijmen (43), moet ook nog ruim 16.000 euro afstaan die hij in bezit had. De officier van justitie had tegen het drietal ieder 25.000 euro boete en twee maanden voorwaardelijk geëist.



Enorme berg spullen

De politie viel eind mei 2015 hun bedrijf binnen aan de Snoekweg in Raamsdonksveer. Daar lagen onder meer 1021 ventilatoren, 1890 droogrekken en 145 luchtafzuigers. Maar ook groeitenten, koolstoffilters, waterpompen, droognetten en een grote hoeveelheid groeibevorderende middelen. In een loods aan de Zalmweg troffen agenten kort daarna ook nog een lading goederen aan, waaronder 763 ventilatoren en 262 koolstoffilters.



Al die spullen moesten op 255 pallets worden afgevoerd. De verdachten krijgen ze niet terug.



Voor wiet, maar ook voor tomaten

Over de zaak was discussie omdat al die spullen op zich legaal zijn. Je kunt er ook tomaten mee kweken en je kunt dit ook bij bekende bedrijven kopen, was de boodschap van de advocaten. De ventilatoren en kweektenten zijn pas verboden spullen als er een duidelijke link is met illegale hennepteelt.



Die link was er volgens de rechtbank wel degelijk omdat de politie in het bedrijf facturen had aangetroffen die gingen over handel met growshops en die leverden weer aan henneptelers. Politie en OM beschouwen het gedrag van de verdachten als 'voorbereidingshandelingen'.

Gevaar

De rechtbank stelde dat dat hennepkwekerijen vaak in huurpanden zitten en brandgevaar veroorzaken. Bovendien zijn er in die wereld bedreigingen en geweld en is er schade voor de gezondheid.