Omgekomen piloot is Hans van der Linden (62) uit Goes: 'Hij was joviaal en goed in zijn werk'

BOSSCHENHOOFD - De piloot die donderdagochtend omkwam bij de crash op Breda International Airport is de zeer ervaren vlieger Hans van der Linden (62) uit Goes. Dat zegt Anton Zagers die pal naast het vliegveld woont. "Ik sta er heel erg van te kijken dat dit is gebeurd, hij was altijd met veiligheid bezig."

Anton is met stomheid geslagen. "Ik ken hem al minimaal twintig jaar, het was een heel ervaren piloot. Een bonk van een kerel, heel joviaal en goed in zijn werk. Hij vloog in verschillende toestellen. Hij kende de vliegtuigen van binnen en buiten."

'Gitzwarte dag voor het vliegveld'

Jan Voeten, directeur van het vliegveld beaamt dat. "De piloot was zeer geliefd en een bekend gezicht op het vliegveld. Het is een gitzwarte dag voor Breda International Airport. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden."

LEES OOK: Piloot sportvliegtuigje overleden na crash vlakbij Breda International Airport

"Ik sta er heel erg van te kijken dat dit gebeurd is. Ik had nooit gedacht dat hij zo vroeg aan zijn einde zou komen." Anton was op zijn werk toen hij het nieuws hoorde. "Ik kreeg een WhatsAppje en het eerste wat je dan doet, is kijken wie het is. Want ik heb zelf ook een zoon die vliegt", vertelt hij nog zichtbaar aangedaan.

'Heeft diepe impact op ons'

Op de website van Omroep Brabant zag Anton al vrij snel een foto van het ongeluk. "Dan ga je meteen kijken wat voor kist het is en wisten we al snel dat het om het reclamebedrijf ging. Van mijn zoon hoorde ik kort daarna wie het was. Het heeft diepe impact op ons."

Dat het noodlot zo heeft bepaald, kan Anton maar moeilijk verkroppen. "Hij gaf nota bene zelf hier op Seppe brandweertrainingen aan ons. En daar is hij zeg maar dan echt een klootzak in, als we iets niet goed doen dan hamert hij er echt op dat we met de veiligheid bezig moeten zijn. 'Zo kun je mensen redden als er echt iets is', zei hij dan", vertelt Anton terwijl hij met gebogen hoofd in zijn tuin staat bij de banner van het reclamevliegtuigje dat voor een deel in zijn tuin terecht kwam.

Vierde vliegtuigongeluk werd Van der Linden fataal

Het is niet de eerste keer dat Hans van der Linden betrokken was bij een vliegtuigongeluk. Tot vandaag kwam hij steeds met de schrik vrij. In 2012 botste een ander sportvliegtuigje tegen zijn toestel in de lucht boven Den Haag, de piloot moest toen een noodlanding maken op het strand. Een jaar later zat hij als instructeur aan boord van een vliegtuigje dat crashte in het Zeeuwse Arnemuiden. In 2015 was het weer raak en moest Van der Linden een noodlanding maken in Breda vanwege motorpech.

LEES OOK: Vliegtuigjes CNE Air Luchtreclame crashten vaker [OVERZICHT]

Slachtofferhulp

De crash maakt diepe indruk op alle betrokkenen. "We zijn een kleine gemeenschap", laat directeur Voeten weten. De medewerkers, gebruikers en buren, iedereen kent elkaar op Breda International Airport. Donderdagmiddag is er een bijeenkomst geweest voor betrokkenen.

"We hebben het ongeluk besproken, we hebben natuurlijk maar weinig informatie maar hebben wel alles kunnen delen met elkaar", vertelt de directeur. "De impact is groot op iedereen. We hebben meteen slachtofferhulp ingeschakeld. Dat gaan we de buren ook nog aanbieden. Dit komt superhard aan."

'Wilde verhalen'

Tot ongenoegen van Anton draait de geruchtenmolen ondertussen op volle toeren. "Ik hoop dat het allemaal een beetje overwaait. Je hoort wilde verhalen, heel vervelend voor de persoon en de familie." Hij doelt op de speculaties over de slechte weersomstandigheden donderdagochtend. "Wij kunnen daar niet over oordelen. Als de toren zegt dat het te slecht is blijf je aan de grond. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er is gebeurd."

Dat onderzoek is een paar uur na het ongeluk in volle gang. Luchtvaartspecialisten van de politie en Onderzoeksraad Voor de Veiligheid en forensisch rechercheurs doen onderzoek op het vliegveld. Ze hebben het vliegtuigwrak en de omgeving minutieus onderzocht op zoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Vanwege het onderzoek is het vliegveld donderdag voor de rest van de dag gesloten. Vrijdag wordt er weer gevlogen.