Eén kans om de overkant van de Maas te bereiken voor scholieren vrijdagmiddag

EINDHOVEN - Schippers die met hun veerpont varen tussen Brabant en Gelderland gaan vrijdag staken. Vanaf negen uur in de ochtend tot vijf uur in de namiddag liggen de boten aan de wal. Er wordt één uitzondering gemaakt. Tussen drie en vier uur 's middags, dan zetten ze scholieren over om hen niet teveel te duperen.

Woensdag werd, tijdens een eerdere actie van de schippers van Maasveren, nog iedereen gratis overgezet. Omdat Stichting Maasveren en hun werkgever op geen enkele eis is ingegaan na deze actie, wordt de actie verhard.

Ultimatum

De schippers willen meer loon en een goede cao. Het ultimatum voor de wensen van de 24 schippers verliep afgelopen dinsdag. Er zijn vijf veerponten die varen over de Maas tussen Brabant en Gelderland.

Tien jaar geleden voerden de schippers voor het laatst actie omdat ze al jaren geen loonsverhoging hadden gekregen.