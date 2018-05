Kiki Bertens eenvoudig door naar derde ronde op Roland Garros: 'Ik ben superblij'

PARIJS - Kiki Bertens heeft de derde ronde bereikt van Roland Garros. De tennisster uit Breda versloeg in de tweede ronde Aliaksandra Sasnovich uit Wit-Rusland in twee sets: 6-4, 6-2.

Bertens had 72 minuten nodig om Sasnovich aan de kant te zetten. Op het derde matchpoint sloeg Bertens toe.

'Kijk nooit verder'

In een eerste reactie tegenover Eurosport liet Bertens weten tevreden te zijn met haar spel. "Ik ben superblij dat ik de derde ronde al heb gehaald", aldus de Bredase. In de volgende ronde wacht topspeelster Angelique Kerber uit Duitsland. "Is dat zo? Ik kijk nooit verder. Maar dat is een lastige tegenstander. Maar dat is iedere tegenstander in de derde ronde van een Grand Slam-toernooi."

In de eerste ronde versloeg Bertens ook een speelster uit Wit-Rusland, Aryna Sabalenka. Het werd 6-2 en 6-1 voor de nummer achttien van de wereld.

Favoriet

Veel kenners zien in de Bredase een van de grote kanshebbers ver te komen op het Parijse gravel. In 2016 kwam ze tot de laatste vier, waarbij ze met regelmaat haar grote talent op gravel liet zien.