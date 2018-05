De eikenprocessierups rukt op, maar zo heb jij er geen last van

MILL - Er zijn meer eikenprocessierupsen dan ooit deze zomer. Best vervelende beestjes, want als je hun haartjes op je lichaam krijgt, kan dat jeuk, benauwdheid en rode ogen opleveren. Normaal gesproken kunnen de rupsen voor een groot deel preventief bestreden worden. Dit jaar groeiden ze echter zo snel, dat de preventie niet voldoende was.

Iemand die alles weet van processierupsen is Henry Kuppen, directeur van Terra Nostra. In zijn insectenstation in Mill monitort hij ziektes en aandoeningen van bomen en insecten, dus ook de processierups. Het station is een vierkante, glazen ruimte van ongeveer twintig vierkante meter, die vol staat met bomen en insecten.

Om de ruimte in te kunnen moeten we ons eerst in een wegwerpoveral hullen. De ruimte zit immers vol met eikenprocessierupsen en als je daarbij in de buurt komt, zitten de haartjes zó op je lijf. Henry kleedt zich zo dagelijks wel een keer om, hij is elke dag in het insectenstation. De afgelopen weken vooral om de processierups te bestuderen.









De eikenprocessierups, de naam zegt het al, zit vooral in eiken. In Brabant is van alle bomen een eik. De kans dat je een nest tegenkomt is dus behoorlijk groot. Mocht je zo'n nest in de buurt hebben er vanaf willen, dan kun je het melden bij de gemeente waar je een nest gevonden hebt, maar hou er wel rekening mee dat er nu zoveel nesten zijn, dat ze niet allemaal meteen opgeruimd kunnen worden.

Mochten de nesten bij jou in de buurt ook te lang blijven hangen, hier zijn drie tips hoe om te gaan met eikenprocessierupsen:









Tip 1: Afblijven

Ga de rupsen niet zelf bestrijden. Henry heeft een voorbeeld van een stel dat de rupsen wel even zelf uit de boom zou stofzuigen met een huis-tuin-en-keukenstofzuiger. De man zoog de rupsen op, zijn vrouw stond achter de stofzuiger en kreeg alle haartjes op zich, met alle nare gevolgen van dien. Het filter van je stofzuiger is niet berekend op dit soort haartjes. Don't try this at home!

Tip 2: Vermijd contact

Blijf bij de beestjes uit de buurt. Op het moment dat je ze verstoort, gaan ze hun haartjes loslaten of vallen ze zelfs uit de boom, mogelijk op je lijf. Let ook op welke kant de wind op waait, er waaien altijd wel wat losse haartjes om de nesten heen. Wegwezen dus.

Tip 3: Afspoelen

Mocht het ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch misgegaan zijn, spoel jezelf dan goed af met zo heet mogelijk water. Neem een warme douche, maar ga jezelf niet afschrobben en zeker niet krabben. De haartjes zullen dan breken en daarin zit een eiwit waar wij allergisch voor zijn. Dus gewoon stil onder een warme douche gaan staan. En de kleding die je aanhebt zo warm mogelijk wassen.