Stephanie bevalt op de stoep van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

DEN BOSCH - Het zal je maar gebeuren: door een file te laat bij het ziekenhuis aankomen en op de stoep bevallen. Het overkwam Stephanie en Thom vanmorgen. Hun dochter Lisa werd geboren, vlak voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Toen Thom, de vriend van Stephanie, haar uit de auto wilde tillen, wist ze al dat dat niet meer ging lukken. "Lisa was al onderweg", vertelt de nieuwbakken moeder op Facebook. De verloskundigen kwamen razendsnel naar beneden gerend om de bevalling in goede banen te leiden.

Hulp zoeken

Toen Daniëlle Soeters donderdagmorgen rond elf uur met haar dochter richting het ziekenhuis liep, hoorde ze een kreet uit de geparkeerde auto komen. Snel renden ze samen naar binnen om hulp te vragen. Gelukkig was die op dat moment al onderweg. "Toen we even later weer naar buiten kwamen, was het zo'n mooi plaatje om te zien: een stralende, zichtbaar opgeluchte mama en een trotse papa met baby."

"Ik was vanmorgen ook een van de passerende mensen. Samen met mijn dochter heb ik uiteindelijk op de afdeling Orthopedie vanuit het raam alles kunnen zien," vertelt Suzanne van den Thillart op Facebook. "Ik heb staan huilen achter het raam. Wat een bijzondere, nu al pittige dame die haar moeder niet kon laten wachten! Het ontroerde mij diep."

Beschuit met muisjes

Ter ere van de bijzondere geboorte van Lisa zijn alle betrokkenen getrakteerd op beschuit met roze muisjes. Moeder en kind maken het goed. "Dit verhaal gaan we zeker tegen Lisa vertellen als ze later groot is."