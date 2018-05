De volgende commerciële vondst rond Van Gogh is een feit: de racefiets met zonnebloemenprint

EINDHOVEN - De nieuwste Van Goghgadget is een racefiets met zonnebloemenprint. Eerder werden er al Van Goghschoenen gepresenteerd en er is zelfs een Van Goghpoppetje met afneembaar oor. Al deze Van Goghspullen hebben naast de naam nog een ding gemeen. Ze zijn niet goedkoop.

Een eerste blik op de snelle van Goghtweewieler ontlokt de reactie 'vette fiets!'. In een mooie zonnebloem met gele hoofdkleur, springt het strakke en snelle design meteen naar voren. Dit oogt als een vederlicht carbonframe. Er is een gelimiteerde oplage van 250 stuks. Met al deze constateringen loopt de prijs aardig op, maar de vraagprijs van 19.500 euro voelt niemand aankomen.

Bijzonder

Het is een collectorsitem, schrijven de bedenkers in hun persbericht. De fiets is bedacht door vijf verschillende organisaties in de sport, cultuur, design, cultuur en innovatie. Op de fietsen is handmatig reproducties van de werken van Van Gogh geschilderd, wat geen fiets helemaal hetzelfde maakt.

Wie zich door de vraagprijs niet laat weerhouden, kan even kijken op vincentvangoghbike.com. De Van Goghliefhebber met een kleinere beurs kan beter rondneuzen op deze site. Een mini Van Goghmannetje van pvc kost 'slechts' 21 dollar.

Hebbedingetje

Geinig is dit kereltje wel, want zijn oor kan eraf. Wil je toch iets exclusiever, dat kan. Voor 112 dollar kun je een bijzondere variant kopen. In een unieke van Goghdoos met Van Goghmotief en je eigen naam.

Mooi om naar te kijken zijn ook de Van Goghschoenen. Ze zijn twee soorten. Als eerste werden de 'amandelbloesem' schoenen op de markt gebracht door een Bossche ontwerper. Amandelbloesem op een lichtblauwe achtergrond is net zo beroemd als de fameuze zonnebloemen.

Nog meer

Schoenfabrikant van Drunen in Drunen kreeg de smaak te pakken en vond dat de zonnebloemen ook aan de voeten moeten prijken. Deze keer een vlot modelletje, type gymschoen, met de vriendelijke prijs van 300 euro.