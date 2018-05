Oorzaak instorting parkeergarage Eindhoven Airport blijft onduidelijk

EINDHOVEN - Het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de instorting van een parkeergarage bij Eindhoven Airport een jaar geleden. Dat bleek donderdagmiddag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. Onder meer een leverancier van bouwmaterialen en een hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven beantwoordden vragen van Kamerleden.

De meningen over het instorten van de parkeergarage lopen sterk uiteen. Het bedrijf Bubble Deck, dat betonnen prefab platen levert die bij de bouw zijn gebruikt, ontkent dat er een probleem is.

"Heel Nederland ligt in een stuip, maar we weten nog niet eens wat de oorzaak is", zei woordvoerder Plug van het bedrijf. Hij zegt dat de betonplaten wereldwijd probleemloos worden gebruikt. Volgens TNO is de oorzaak technisch en is de wijze waarop de garage gebouwd werd juist de oorzaak.

Toezicht

De woordvoerder van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding pleit voor meer toezicht bij de bouw. "Plat gezegd veel aannemers kunnen doen en laten wat ze willen, maar je kan er niet steeds bij blijven staan. Je wilt feitelijk dat een aannemer tussentijds laat zien waar hij mee bezig is", aldus woordvoerder Plass.

Een geruststellende mededeling was er ook nog. Er staan verder geen gebouwen op instorten in Nederland. Het wachten is nu op de uitkomst van een onderzoek naar het instorten van de parkeergarage in Eindhoven.