Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom blijft nog zeker een jaar dicht

EINDHOVEN - Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom gaat veel langer dicht dan gedacht. Nadat begin maart roestige bouten werden ontdekt, moest het zwembad meteen dicht. De bouten zorgden voor een onveilige constructie. De verwachting was dat het zwembad na drie maanden weer open zou gaan. Dat wordt nu pas over ruim een jaar.

Tegen de zomer van 2019 gaat De Schelp pas weer open is nu de verwachting. Alle betrokkenen zijn hier donderdag door de gemeente van op de hoogte gebracht. Vanaf april werd er al vervangende zwemles gegeven in het buitenbad De Melanen in Halsteren.

Meer roest

De reden dat de werkzaamheden veel meer tijd in beslag nemen is dat er veel meer bouten vervangen moeten worden dan vooraf gedacht. Niet alleen de bouten in de zwemgedeelten van het gebouw zijn aangetast, maar ook in de andere ruimten zoals de kleedruimte en kantoorkamers.

De Schelp heeft een ingewikkelde constructie waardoor veel bouten moeilijk bereikbaar zijn. Burgemeester en wethouders willen daarom van de gelegenheid gebruikmaken en meteen het zwembad van een grondige renovatie voorzien. In totaal gaan de werkzaamheden ruim 2,3 miljoen euro kosten. Volgens BN DeStem ligt dat bedrag nog hoger. "Er komt nog eens 1,35 miljoen euro bij om het groot onderhoud te plegen en het bad energiezuiniger en spannender te maken voor het publiek."

Wachten op groen licht

Het college heeft nu al het besluit genomen om meteen alles grondig aan te pakken. Op 1 juli moet de gemeenteraad nog akkoord gaan met dit plan. In de berekening is rekening gehouden met gemist inkomen door de sluiting.