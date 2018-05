Twee zwarte auto's op de kop in paar uur tijd op dezelfde kruising in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de kruising van de Vincent van den Heuvellaan met de John F. Kennedylaan in Eindhoven is donderdagavond een auto op de kop op het wegdek beland na een botsing. Niet veel eerder gebeurde een vrijwel identiek ongeluk op de weg, op dezelfde kruising en in dezelfde avond.

Twee mensen raakten bij de botsing gewond rond kwart over acht 's avonds. Een van de twee is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is afgesloten.

Enkele uren eerder belandde ook al een zwarte auto op de kop op de kruising, ook toen na een botsing met een andere wagen. Of bij dat ongeval gewonden zijn gevallen, is nog onduidelijk.