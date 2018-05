Dertig man op hoorzitting in Waalwijk over huisvesting van 15 arbeidsmigranten in één huis

WAALWIJK - Zo'n dertig man verzamelden zich donderdagavond in het gemeentehuis van Waalwijk om deel te nemen aan een hoorzitting over de vijftien arbeidsmigranten die in een woning aan Het Fort worden geplaatst. Die hoorzitting vond plaats naar aanleiding van 82 bezwaarschriften die zijn ingediend.

Tijdens de avond mochten mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend spreken. Een vijfkoppige commissie hoorde die gesprekken aan om later de gemeente Waalwijk van advies te voorzien. Naast de bezwaarmakers was ook een vertegenwoordiger van het college en de vergunninghouder van de woning aanwezig. "Ik probeer alles netjes via de regels te doen", aldus de laatstgenoemde. "Daarom hoop ik dat de vergunning gewoon gehandhaafd blijft. Ik heb door heel Waalwijk woningen met arbeidsmigranten. Daar is nooit wat misgegaan. Ik ga er ook vanuit dat hier niets misgaat met de bewoners."

Werken bij Bol.com

Volgens een van de woordvoerders van een aantal bezwaarmakers gaan de vijftien mensen werken bij Bol.com. "Bol.com zegt dat ze de vijftien, na afloop van hun contract in april 2019, ook niet allemaal in een huis willen zien." Bol.com heeft nog niet gereageerd op deze opmerking.





Een deel van de vijftien mensen woont inmiddels al in het huis. Dat leidt volgens buurtbewoonster Jantien van der Meer nu al tot overlast. " Er hangt steeds een wietlucht", zo zegt zij tegen de commissie. Eerder was er ook een voorval met een glazen asbak. Die werd over een schutting gegooid waarna er volgens Van der Meer glassplinters in vier verschillende tuinen lagen. "Mijn kinderen lopen op blote voeten in de tuin", was haar verontwaardigde reactie.

Net huis gekocht

Onder de dertig bezwaarmakers bevonden zich ook Maarten en Marissa. Zij kochten hun huis in december, vlak voordat ze met het nieuws over de nieuwe buren werden geconfronteerd. Vrijdag krijgen zij de sleutel van hun nieuwe huis. "Maar we hebben het alweer te koop gezet", zo zegt Maarten. "En binnenkort hebben we ook al een bezichtiging." Het stel heeft duidelijk geen zin om het huis te betrekken.

Leden van de commissie en de gemeente Waalwijk wilden na afloop niet inhoudelijk reageren op het verloop van de hoorzitting. De commissie gaat zich beraden. Dat leidt binnen zes weken tot een advies aan het college.