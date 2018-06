Vuurwerk verwoest huis in Bergen op Zoom: 'Ravage is enorm'

BERGEN OP ZOOM - Een huis aan de Mercuriusstraat in Bergen op Zoom is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk vuurwerk naar binnen gegooid.

Buurtbewoners schrokken rond kwart voor twee van een harde knal. Verschillende ruiten zijn kapot. De politie spreekt van een 'enorme ravage'.

Noodglas

Er raakte niemand gewond. Een glaszetter heeft in de nacht noodglas geplaatst. De politie doet onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.