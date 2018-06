Terror-jeugd slaat weer toe in Sterrenbuurt Bergen op Zoom, 'Ik dacht dat er een bom ontplofte'

BERGEN OP ZOOM - Na de overlast van hangjongeren in de zogenoemde Sterrenbuurt in Bergen op Zoom, leek het een tijdje beter te gaan in de wijk. Maar donderdagnacht was het toch weer raak. Een huis aan de Mercuriusstraat raakte zwaar beschadigd door vuurwerk. "We hebben wel een idee wie dit gedaan heeft", aldus een van de bewoners.

De bewoner lag rustig te slapen toen rond halftwee zwaar vuurwerk in de brievenbus werd gegooid. De klap was enorm, net als de ravage die ontstond. Aan zowel de voor als achterkant knalden de ruiten uit de kozijnen. Het huis lag vol met glas en er was veel rook. "We zijn ontzettend geschrokken. Het leek op zelfgemaakt vuurwerk", vertelt hij. Gelukkig raakte niemand gewond. Een van de bewoners ademde wel rook in.

Uit veiligheidsoverwegingen willen de bewoners niet meer vertellen. Wel weten ze wie het vuurwerk naar binnen heeft gegooid. Het zou gaan om een groep hangjongeren die al vaker voor problemen in de buurt zorgt. Een omwonende van het huis schrok donderdagnacht ook van de knal. "Ik dacht dat er een bom ontplofte", zegt de man tegen Omroep Brabant.

Sterrenbuurt al langer geterroriseerd

De wijk wordt al jaren geteisterd door hangjongeren. In december was het raak in en om een seniorenflat aan de Plejadenlaan, op een steenworp afstand van de Mercuriusstraat.Toen werd de lift in het gebouw besmeurd met poep. Een bewoonster werd bekogeld met eieren en ijsjes. Toen de vrouw over de overlast klaagde, moest ze het ontgelden met een steen door de ruit.

LEES OOK: Jongeren terroriseren opnieuw seniorenflat Bergen op Zoom, politie en gemeente wijzen naar elkaar

De jaarwisseling ging de boeken in als een dieptepunt van het getreiter in de wijk. Tientallen jongeren bekogelden buurtbewoners met vuurwerk en gooiden stenen en vuurwerkbommen door ruiten van huizen. Ook werd een invalidenwagen omver geduwd en een auto in brand gestoken.





Camera's

De buurt kwam in actie waarop de gemeente  besloot twee nieuwe camera's te plaatsen om de wijk beter in de gaten te houden. Ook besloot de politie extra te surveilleren om de terror-jeugd aan te pakken. Daarna leek het beter te gaan.

LEES OOK: Zestig flatbewoners in Bergen op Zoom zijn overlast jongeren zat

De politie is een onderzoek begonnen naar het incident in de Mercuriusstraat. Lopende het onderzoek wil ze niets zeggen. Ook de gemeente wil niet reageren zolang de zaak onder de politie is.