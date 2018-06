Autistische jongen (15) al uren vermist uit Made, politie maakt zich ernstig zorgen

MADE - De politie is dringend op zoek naar een 15-jarige jongen uit Made die sinds donderdagavond wordt vermist. Het gaat om een jongen met een ‘beperkt verstandelijk vermogen’.

“We maken ons ernstig zorgen over zijn welzijn”, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. “De jongen kan zichzelf niet alleen redden. Hij is al uren zoek. Dit is niet iemand die er heel bewust voor heeft gekozen om weg te gaan.”

Mountainbike

De jongen is donderdagavond rond halfacht vertrokken op een rode mountainbike. Hij draagt een geel shirt, een zwarte broek en hij heeft kort bruin haar. Hij is ongeveer 1,80 meter lang.

In de loop van de ochtend wordt ook een foto van de jongen verspreid en wordt zijn identiteit bekendgemaakt, in de hoop hem zo snel mogelijk te vinden. “We zijn vannacht al aan de slag gegaan, en we zijn nu een zoekactie verder aan het optuigen om naar hem uit te kijken”, zegt Uytdehage. Daarbij wordt, als het weer het toelaat, ook de politiehelikopter ingezet. “Hij zou in de buurt van Breda of Den Hout kunnen zijn.”

Mensen die de jongen zien, kunnen hem gewoon aanspreken en moeten meteen de politie bellen.