Ramkraak gepleegd op juwelier Den Bosch, daders gevlucht

De toegangspassage is vernield (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

DEN BOSCH - In de Helftheuvelpassage in Den Bosch is vrijdagochtend een ramkraak gepleegd. Twee donker geklede mannen reden met een auto naar binnen en pleegden een snelkraak bij een juwelier.

Het gebeurde rond tien over drie 's nachts. De verdachten zijn met de auto dwars door de passage gereden. De toegangspassage ligt aan diggelen. Ze maakten flinke schade aan het rolluik van de juwelier, maar hebben niks buit kunnen maken. De mannen zijn gevlucht en hebben de auto in de passage achtergelaten.