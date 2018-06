Belg verdacht van gewelddadige overval op geldtransportbedrijf Brink's in Best

Onderzoek na overval bij Brink's in Best.

DEN BOSCH - Een man uit het Belgische Charleroi wordt verdacht van de gewelddadige overval op het depot van Brink's in Best. Het gaat om de beruchte crimineel Dogan S.. De zaak tegen hem staat over drie weken op de rol van de rechtbank in Den Bosch.

De overvallers kwamen eind maart 2013 het geldtransportbedrijf in Best binnen door een deur aan de zijkant van het gebouw op te blazen. Bij de overval zou zo'n anderhalve ton aan 'wisselgeld' zijn meegenomen. Tijdens de overval waren werknemers van Brink's aan het werk in het gebouw aan De Maas. Niemand raakte gewond.

Kort na de overval werden agenten met een mitrailleur beschoten op de N397 van Eersel naar Bergeijk. De agenten werden niet geraakt, hun auto wel. Daarop werd de achtervolging gestaakt.

Vuurgevecht en gijzeling

De politie heeft Dogan S. officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij zit volgens het ED op dit moment een celstraf van 22 jaar uit voor een identieke overval op het hoofdkwartier van beveiligingsbedrijf G4S in Gasperich, twee weken na de overval in Best. Die ging gepaard met een hevig vuurgevecht met de politie. S. heeft al een lange veroordeling achter de rug voor de gijzeling van een bankdirecteur en zijn gezin in 2004.

Volgens het ED is S. tot nu toe de enige verdachte, maar hij zou volgens het Openbaar Ministerie deel uitmaken van een extreem gevaarlijke bende die niet aarzelt om geweld te gebruiken.