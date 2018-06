Lekker meelallen: Opera Sing Along, een nieuw evenement in Den Bosch

DEN BOSCH - Den Bosch heeft er een nieuw evenement bij. Een spin-off van de Opera op de Parade: de Opera Sing Along. Twee dagen na de Opera op de Parade, op vrijdag 29 juni, kan meegezongen worden met de bekendste operahits. Artiesten die de toon zullen zetten, zijn onder andere Leona Philippo, bekend van Maestro en The Voice of Holland en Marco Bakker.

De Opera Sing Along is op dezelfde plek als de Opera op de Parade, maar de sfeer is nog wat informeler. Publiek mag de klapstoeltjes thuis laten, het is een evenement waarbij het publiek blijft staan.



The Passion

Mensen die toch lekker willen zitten, kunnen ook thuis op de bank kijken. Omroep Brabant zendt het evenement rechtstreeks uit op tv. De beroemde regisseur David Grifhorst (The Passion) gaat de sing along in beeld brengen.



Voor de muzikale begeleiding bij de operahits zorgen philharmonie zuidnederland en het Brabant Koor, onder leiding van Enrico Delamboye. Naast Leona Philippo en Marco Bakker zingen bekende operasterren als Francis van Broekhuizen (sopraan), Adriano Graziani (tenor), Laetitia Gerards (sopraan) en Raoul Steffani (barriton) mee.



Un ballo in Maschera

Naast de sing along is er natuurlijk nog gewoon de Opera op de Parade, op woensdag 27 juni. Dit jaar wordt 'Un ballo in Maschera' van Verdi opgevoerd. Het is het waargebeurde verhaal van de Zweedse koning Gustav III, die in 1792 werd vermoord tijdens een gemaskerd bal.



Bij de Opera op de Parade kan het publiek als vanouds met de eigen klapstoel aanschuiven op de Parade. Voor de muzikale begeleiding zorgen Opera Zuid en philharmonie zuidnederland.



Opera op de Parade is op woensdag 27 juni om 20.00 uur, de Opera Sing Along start op vrijdag 29 juni om 20.30 uur met inzingen. Het officiële programma - en de live registratie op Omroep Brabant tv - is om 21.30 uur.