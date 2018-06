Stijn Vreven echt door de voordeur weg bij NAC [VIDEO]

BREDA - De band tussen Stijn Vreven en de NAC-supporters is bijzonder te noemen. De trainer, die na afloop van het vorige seizoen stopte als coach van NAC, liep donderdag tijdens de Club van 1912-avond letterlijk en figuurlijk door de voordeur weg bij de club uit Breda. "Vreven is zo'n oprechte man, ook na de wedstrijden maakte hij altijd een praatje met supporters."

De Clubraad van NAC organiseerde donderdagavond een feestavond voor de Club van 1912, een grote vaste groep supporters van NAC. Tijdens de avond kreeg voormalig trainer Stijn Vreven een letterlijk afscheid door de voordeur. "Vreven had zelf al een aantal keer in de media gezegd dat hij door de voordeur vertrekt bij NAC", zegt Geert van Poppel, voorzitter van de Clubraad van NAC. "Nadat we dat meerdere keren hadden gehoord, was het een makkelijk optelsommetje om Vreven ook echt daadwerkelijk door de voordeur te laten vertrekken.

Tekent de band

Vreven zelf vond de actie 'onwijs leuk', aldus Van Poppel. "Dat zie je ook duidelijk aan hem. Hij is niet iemand die graag in de picture staat, maar dit vond hij wel leuk." Tijdens het moment bleek maar weer eens hoe dol de supporters zijn op de Belg. "Je ziet het natuurlijk niet vaak dat een trainer door de voordeur vertrekt, dus dit tekent wel de band tussen de supporters en Vreven."

De Belgische trainer heeft volgens Van Poppel de sfeer helemaal omgedraaid in de tijd dat hij voor NAC werkte. "Volgens Vreven was het publiek destijds wat cynisch gestemd door de sportieve resultaten. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat we weer gepromoveerd zijn, sindsdien merk je hoe erg hij gewaardeerd wordt."