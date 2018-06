Bouwen aan de Alpe d'HuZes is het mooiste wat er is: 'Ik krijg alweer kippenvel'

WEERT - Ze zijn de mensen achter de schermen. Ze bouwen aan het licht, het geluid en de keukens. En vrijdagochtend heel vroeg stonden ze in de regen op een parkeerplaats in Weert. Het logistieke team van Alpe d'HuZes kan haast niet wachten om de weg op te gaan. In een konvooi van 26 trucks rijden ze dit weekend naar Frankrijk.

"We zijn de gezelligste familie van Nederland", zegt Randy van Venrooy uit Boekel, die alles probeert te coördineren. "We bouwen alles wat nodig is om de Alpe d'HuZes mogelijk te maken." Ieder jaar in juni lopen, rennen of fietsen de deelnemers weer tegen de Alpe d'Huez op om geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.

'Lach en traan'

Het logistieke team van Alpe d'HuZes bestaat uit veertig vrijwilligers. De organisatie zelf heeft er nog eens tachtig. "Als we daar aankomen, voel je al een bepaalde emotie ontstaan", zegt Randy van Venrooy. "Als je de berg ziet, gaat er al wat door je heen."









Randy fietst zelf ook mee de berg op. "Ik hoop op vier keer. Mijn vrouw is herstellende van kanker. Vijf jaar geleden verloor ik mijn moeder aan kanker. En ook andere familieleden. Het is heel apart om dit te kunnen doen."

Kippenvel

Ook Harry van Dijk uit Haaren heeft nare ervaringen met de ziekte. Zes jaar geleden kreeg zijn 12-jarige neefje kanker. "Gelukkig is het goed afgelopen. Voor Stichting Doe een Wens mocht hij de berg beklimmen. Wij zijn toen meegegaan."









En sindsdien doet Harry niets liever dan met zijn vrachtwagen vol keukenspullen richting Frankrijk te rijden. "Het is niet te beschrijven. Kippenvel staat alweer op mijn armen als ik het erover heb. Als de berg in zicht komt, grijpen we met zijn allen naar de bakkie. Dan rijden we toeterend het dorp binnen. Dat wil de burgemeester graag."