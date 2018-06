Niet met 130 km richting de Noordzeekust, VisitBrabant wil meer Duitsers naar Brabant lokken

EINDHOVEN - Een kwart meer omzet en ruim tienduizend extra banen. De vrijetijdssector in Brabant heeft de afgelopen vier jaar goed geboerd. Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, spreekt liever van een ‘inhaalslag’. Met een speciale campagne wordt nu geprobeerd om meer Duitsers en Belgen naar onze provincie lokken.

Eerst de cijfers over 2017. Vergeleken met 2013 stegen de bestedingen in de vrijetijdssector van 1,93 miljard naar 2,42 miljard euro. Verder pluste het aantal banen van 51.700 naar 63.100. “De afgelopen vier jaar hebben we een flinke inhaalslag gemaakt. De groei was noodzakelijk, want we liepen achter bij de rest van het land. De groei zal nu wel iets afvlakken”, vermoedt Heleen Huisjes.

De toerist levert een flinke bijdrage aan onze regionale economie, onderstreept Huisjes in het tv-programma Booming Brabant. “Daardoor worden er ook allemaal leuke voorzieningen, mooie fietspaden, restaurants etc. gerealiseerd, waar niet alleen de toeristen maar ook de Brabanders zelf van kunnen genieten.”





Verrassingsreis in Brabant

Nu de Brabantse vrijetijdssector meer vaste grond onder voeten heeft, wil VisitBrabant de aantrekkelijkheid van de provincie nadrukkelijker bij Belgen en Duitsers onder de aandacht brengen. Voor de Duitsers viel zelfs iets te winnen: een 24-uurs verrassingsreis door Brabant. “Het was onderdeel van een speciale campagne”, licht Huisjes toe. “We willen dat onze oosterburen niet rechtstreeks doorrijden naar de kust, maar stoppen om de schoonheid en mogelijkheden van Brabant te ontdekken.”

De winnaars uit Duitsland worden tijdens hun trip gevolgd door een journalist van een regionale krant. In de krant wordt een verslag van de reis gepubliceerd. “De campagne is erop geënt dat stadsgenoten het artikel lezen. Verhalen en ervaringen van mensen die ze kennen doen veel meer dan een advertentie, zo is gebleken. Het is een andere manier van een verhaal vertellen. We hebben in ieder geval veel positieve reacties gekregen.”