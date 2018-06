Onderdruk door wind vermoedelijke oorzaak instorten plafond Odulphuslyceum

De ravage in de school is enorm.

TILBURG - Drukverschil als gevolg van windvlagen is de vermoedelijke oorzaak van het instorten van het plafond van een lokaal van het Odulphuslyceum, afgelopen donderdag. Vanwege de warmte stonden deuren en ramen in het schoolgebouw open, daardoor is er onderdruk ontstaan.

Tot die voorlopige conclusie komen bouwexperts van de gemeente en een bouwbedrijf na een inspectie van het lokaal. Verder was er ook, als enige lokaal in het gebouw, sprake van een oude en nieuwe plafondconstructie in één ruimte.

LEES OOK: Ravage na instorten plafond Odulphuslyceum Tilburg, leerlingen in shock

Donderdagochtend kwam in een lokaal van de school aan de Noordhoekring plotseling het plafond naar beneden. De leerlingen kwamen met schrik vrij. Een docente wiskunde werd geraakt door delen van het plafond.

Volgens Yvonne van Nuland, conrector beheer & organisatie van het Odulphuslyceum, gaat het goed met de leerkracht en stond ze vrijdag weer voor de klas. “Over de hoogte van de schade is nog niets te zeggen. De verzekeringsexperts komen pas maandag taxeren”, aldus van Nuland.