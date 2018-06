Vier mensen onwel bij Texaco in Schaijk, tankstation voorlopig afgezet

SCHAIJK - Bij tankstation Texaco aan de A50 bij Schaijk zijn vrijdagochtend vier mensen onwel geworden door het inademen van een vreemde lucht. Het gaat waarschijnlijk om een gevaarlijke stof. Het tankstation is volledig afgezet.

De slachtoffers kregen last van hun luchtwegen en zijn behandeld in een ambulance. Een adviseur gevaarlijke stoffen doet onderzoek naar de lucht. Het is nog niet bekend waar de lucht vandaan kwam. Op advies van de brandweer is het tankstation nog even afgesloten.