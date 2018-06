Tuktuk haalt koffiedik op bij Tilburgse horeca en brengt er oesterzwammen voor terug

EINDHOVEN - Drie keer per week rijdt Jacqueline van Eerd met haar elektrische tuktuk langs de Tilburgse horeca en kantoren van de gemeente om koffiedik op te halen. Niet om de koffierestanten weg te gooien, maar om te hergebruiken. Met haar bedrijf ZuiderZwam kweekt Van Eerd oesterzwammen op het koffiedik. En deze ‘biefstuk onder de paddenstoelen’ ligt vervolgens zes weken later op je bord bij een restaurant in Tilburg. En de cirkel is rond.

“Wekelijks haal ik in Tilburg bij zes restaurants en kantoren van de gemeente ongeveer 75 kilo koffiedik op”, vertelt eigenaresse Jacqueline van Eerd. “Koffiedik is een ideale voedingsbodem voor de kweek van oesterzwammen. Deze paddenstoel is een uitstekende vleesvervanger. Ik werk volgens het principe van de circulaire economie: van afvalreductie naar voedselproductie.”

Het koffiedik wordt gemengd met onder meer koffieschilletjes, graan, sporen van oesterzwammen, kalk en water. “Het substraat gaat in geperforeerde zakken en wordt opgehangen. Na een groei- en fruitfase zijn de oesterzwammen na zes weken rijp voor de oogst.” Vervolgens gaan ze terug naar de horeca: of als oesterzwam in een omelet of soep, maar ook als bitterbal of kroket.