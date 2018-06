Michael van Gerwen zelfs de beste darter terwijl het bord ronddraait [VIDEO]

VLIJMEN - Michael van Gerwen is tweevoudig wereldkampioen darts en is al sinds 2014 de nummer één van de wereld. 'Mighty Mike' is natuurlijk gewend om te darten met een dartbord dat stil hangt, maar blijkbaar kan hij het ook als het dartbord draait.

In de video hieronder is te zien dat Van Gerwen het opneemt tegen Rob Cross en Daryl Gurney. De drie darters krijgen twee uitdagingen. De eerste opdracht is om zoveel mogelijk punten te gooien terwijl het dartbord door blijft draaien. De tweede opdracht is om single één, twee, drie, vier en vijf achter elkaar te gooien, terwijl ook nu het dartbord blijft ronddraaien.

LEES OOK: Michael van Gerwen wacht 'moeilijk en afwijkend' toernooi: 'Langer wachten tot je mag gooien'

Spinning darts

Michael van Gerwen laat ook nu weer zien dat hij de beste darter ter wereld is, want de eerste opdracht wint hij heel makkelijk. De groene sloopkogel uit Vlijmen gooit met drie darts 81 en daar kunnen Gurney en Cross niet aan tippen (respectievelijk 46 en 40 punten.) Ook bij de tweede opdracht laat Van Gerwen de concurrentie ver achter zich. Aan het begin van de opdracht had 'Mighty Mike' het moeilijk, want hij gooide geen single één. Maar na die beurt herpakte Van Gerwen zich en kroonde hij zich tot 'Spinning darts-kampioen'.

Bekijk hieronder de video: