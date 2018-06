Provincie tegen meer gaswinning in Waalwijk, 'Het is gekkenwerk'

DEN BOSCH - De provincie wil niet dat de gaswinning in Waalwijk omhoog gaat. Een motie tegen dat plan werd vrijdag in de Provinciale Staten met een ruime meerderheid aangenomen.

GroenLinks initieerde de motie tegen het boren naar gas in Brabant. Alleen de PVV stemde tegen de motie. Overigens kan de provincie alleen maar bezwaar maken. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat beslist uiteindelijk of de extra gaswinning doorgaat, en niet de provincie.

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy denkt dat de komende jaren in Waalwijk extra gas uit de grond gehaald kan worden. Daarvoor is een plan gemaakt dat sinds donderdag ter inzage ligt. Met als hoogtepunt 2020 als er volgens berekeningen van Vermilion Energy maximaal 403.000 kubieke meter aan gas kan worden gewonnen. De gaswinning zou tot 2026 duren. Minister Wiebes stemde in met het plan.





Gekkenwerk

De provincie adviseerde vorig jaar al tegen het winningsplan. "Nu het plan er echt ligt willen we bezwaar maken", aldus gedeputeerde Van den Hout. Verder zeggen de partijen dat het gekkenwerk is om in Brabant meer gas te willen winnen terwijl in Groningen juist de kraan wordt dichtgedraaid. Bovendien vinden ze de boringsmethode fracking te gevaarlijk en vinden ze de gevolgen van die boringsmethode onduidelijk.

Alleen de PVV vindt dat de risico's van fracking te overzien zijn. "We hebben het gas nodig. Uit onderzoek is gebleken dat de risico's van gaswinning in Brabant veel lager zijn dan de risico's in Groningen", zegt Harry van den Berg.

Eerdere vragen

Het CDA stelde vorige week al vragen na berichtgeving van Omroep Brabant over de toestemming van Wiebes om naar meer gas te boren in Waalwijk. 

Sinds begin jaren negentig wordt er al op vier locaties gas gewonnen in Waalwijk, maar elk jaar weer iets minder. In 1991 was het bijvoorbeeld 1,4 kubieke meter per dag. Nu ligt dat op zo'n 75.000 kubieke meter. Vermilion laat weten dat zij de formele bezwaarprocedure en het daarop volgende besluit van het ministerie afwachten. Volgens het bedrijf is het 'zeer aannemelijk' dat de maximaal mogelijke winning van 403.000 kubieke meter niet wordt gehaald.