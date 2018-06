Nog nooit zoveel Brabanders betaald aan het werk als nu

DEN BOSCH - In Brabant hadden nog nooit zoveel mensen een betaalde baan als nu het geval is. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV. In 2017 steeg het aantal banen met 34.000. Dit en komend jaar samen komen daar nog eens 44.000 betaalde jobs bij.

De uitzendbureau's nemen het grootste deel van de banengroei voor hun rekening. Maar er zijn ook ruim 30.000 vacatures. In de sectoren vervoer, zorg en bouw hebben werkgevers steeds meer moeite om aan personeel te komen, waardoor de groei van de bedrijven zelfs wordt geremd.



Technische beroepen

Eén op de vijf bedrijven in Brabant heeft moeite met het vinden van geschikt personeel. Bij ICT-bedrijven is dit zelfs de helft van de bedrijven. Technische beroepen waar grote tekorten dreigen zijn onder andere: lassers en plaatwerkers, machinemonteurs, metaalbewerkers en constructiewerkers, elektriciens en elektronicamonteurs, loodgieters en pijpfitters, automonteurs, timmerlieden, bouwvakers en bouwkundigen.



Het grootste aantal vacatures is te vinden in de zorg, waar een groot tekort is ontstaan aan mbo-verpleegkundigen en artsen. In het bank- en verzekeringswezen in Brabant loopt het aantal banen juist terug, deels door automatisering en internetdiensten. Bankmedewerkers, managers, secretaresses en receptionistes zullen moeite hebben om ergens anders vergelijkbaar werk te vinden.



Regionaal

Het aantal nieuwe vacatures verschilt per regio. De meeste nieuwe banen ontstaan dit en komend jaar in Zuidoost-Brabant namelijk 16.500. In Midden-Brabant gaat het om 10.200 vacatures en in Noordoost-Brabant om 8800. In West-Brabant is behoefte aan 8500 nieuwe werknemers.