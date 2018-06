Rico Verhoeven heeft zin in duel met Brestovac: 'In de vierde ronde moet het klaar zijn'

BIRMINGHAM - Rico Verhoeven gaat zaterdagavond voor de zevende keer zijn wereldtitel verdedigen. De kickbokser kijkt uit naar het duel met Mladen Brestovac. De Kroaat was in 2016 al eerder de tegenstander van Verhoeven. Nadat Verhoeven won kreeg hij het ultieme compliment: "Brestovac zei tegen me: 'Nu snap ik dat jij de kampioen bent.'"

Hoe voel je je?

Rico Verhoeven: "Ja, goed. Ik heb het aan het begin van het jaar wat rustiger aan gedaan. Vanaf maart zijn we langzaamaan weer gaan voorbereiden. Ik heb er veel zin in, we gaan knallen!"

Wat weet je van de tegenstander?

"Zijn timing is bizar goed. Dat houdt in dat hij precies weet wanneer hij moet stoten of trappen. Zijn bijnaam is 'The Scorpion Sting', dat komt doordat hij een hele goede, scherpe en hoge trap heeft. Daar moeten we voor oppassen."

Er is zaterdagavond maar één favoriet: dat ben jij. Is dat ook het gevaar?

"Nee, niet voor mij in ieder geval. Ik onderschat niemand want in deze gewichtsklasse kan het in een fractie van een seconde afgelopen zijn. Als je net even niet oplet kan het zo voorbij zijn. We hebben al eens eerder tegen elkaar gevochten en toen won ik. Na de partij zei hij tegen me: 'Nu snap ik dat jij de kampioen bent.'"

Hoe lang gaat het gevecht duren?

Ik hoop het in de derde, maximaal vierde ronde af te maken. Hij zal zeker niet zomaar opgeven, hij is kei hard. Je weet het natuurlijk nooit. Ik zal alles uit de kast moeten halen."

Wat voor entourage kunnen we verwachten in Birmingham?

"Dat wordt heel leuk. In Engeland zijn het echte vechtsport-fans. Ze houden van alle vechtsporten. Het kan niet anders dan een hele gezellige boel worden morgen."

