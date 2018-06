FC Brabantse Avonturiers: Amateurvoetballer Danny van Bakel werd via stage profvoetballer in Vietnam

VIETNAM - Niet alle Brabantse voetballers blijven binnen de provinciegrenzen, je vindt ze op de meest vreemde voetbalplaatsen ter wereld. Van Gibraltar tot Vietnam. In 'FC Brabantse Avonturiers' spreken we met Brabantse voetballers die in het buitenland actief zijn. Deze week: Danny van Bakel. “Ik heb echt alle banen gehad, van badmeester tot werknemer bij de ABN Amro, maar een bestaan als profvoetballer had ik allang uit mijn hoofd gezet, totdat ik stage ging lopen in Vietnam.”

Hoe ben je in Vietnam terecht gekomen?

“Ik speelde in die tijd bij Dijkse Boys. Een gezellig team, waar het na elke wedstrijd feest was, of je nu won of verloor. Maar op een gegeven moment hield de club er mee op, en kort daarna kreeg ik via een oud-teamgenoot van Dijkse Boys te horen dat ze in Vietnam nog spelers zochten en dat je daar stage kon lopen om jezelf te bewijzen. Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt om die kant op te gaan en van het een kwam het ander.”

Van Bakel begon bij ‘het Manchester United’ van Vietnam, Bihn Duong, waarna hij via Dong Nai uiteindelijk terecht kwam bij Thahn Hoa FC. Toch heeft de verdediger uit Geldrop het in het begin heel lastig gehad in het Aziatische land.

Je begon met een stage, waarnaar je kon meetrainen bij Bihn Duong. Hoe was dat?

“Dat was enorm schrikken in het begin. Ik reed met de manager naar die club toe, maar hoe dichter we bij de club kwamen, hoe minder stoeptegels ik nog zag liggen. Ook daar op de club leek het eerder op een Vietnamese gevangenis. We moesten op de club blijven, maar dat was zó smerig. Ik werd helemaal gek van de dode en levende beesten daar in die kamer. Er lag een vies matras, en er was al maanden geen bezem doorheen gegaan.”

Tekst gaat door onder de video.

Nog voor er één nacht was verstreken, belde Van Bakel zijn manager. Die hem probeerde te overtuigen om niet na één dag al weg te gaan. Toch besloot Van Bakel zelf een taxi te bellen en terug te gaan naar het eerste hotel waar hij sliep in Vietnam. Een dag later belde de club de manager van Van Bakel op: ‘Waar is die lange Nederlander? We willen hem een contract geven.’

Uiteindelijk heb je toch besloten om vol voor het avontuur te gaan, en je woont nu al ruim zeven jaar in Vietnam. Hoe is het leven daar?

“Goed, want ik heb hier mijn vrouw leren kennen en samen hebben we twee kinderen. Maar het land zelf staat constant in de steigers. Saigon is echt een geweldige stad, de mensen halen hier ook meer uit het leven. Een mooi voorbeeld is dat je hier op woensdagmiddag de stad niet in kan door de drukte, als je in Eindhoven op dezelfde dag de stad in loopt, is het bijna doodstil. Nederlanders zijn naar mijn mening toch wat meer gestrest, dat is hier helemaal geen issue.”

Zoals gezegd heeft Van Bakel zijn vrouw leren kennen in Vietnam. Hij kwam haar tegen in een koffietentje, al wist hij toen nog niet dat die vrouw de beroemdste DJ van Vietnam was. Mede door de beroemdheid van zijn vrouw, gaan Van Bakel en zijn vrouw nu door het leven als de Vietnamese David en Victoria Beckham.

Tekst gaat verder onder de foto.



En het voetbal in Vietnam, is dat wat?

“Technisch gezien is het niet super hoor, maar het is wel een fysieke competitie. We trainen ook keihard, terwijl het gewoon meer dan 40 graden is en de luchtvochtigheid is ook ongekend hoog. Voetballend gezien kun je het denk ik met de Jupiler League vergelijken.”

Tekst gaat door onder de video.

Denk je nog wel eens terug aan de tijd toen je nog in Brabant voetbalde?

“Ja, de laatste tijd opvallend veel. Natuurlijk mis ik die tijd, gezellig een biertje na de wedstrijd. Bij Helmond Sport ben ik dan niet doorgebroken, maar daarna bij Dijkse Boys zat ik echt in een geweldig team waar ik ook uiteindelijk veel vrienden aan heb overgehouden. Het is nu compleet anders, ik heb een mooi salaris, een vrouw en twee kinderen. Maar de tijd in Brabant mis ik zeker. Ik ben ook gewoon een echte Brabander, dus na mijn carrière zal ik daar zeker weer gaan wonen.”

In Nederland heb je bij Helmond Sport gespeeld, heb je nog ambities om de komende jaren nog in Nederland te spelen?

“Nee, ik hoef niet meer in Nederland te spelen. Ik wil nog wel een ander avontuur aangaan als voetballer. Indonesië, Hong Kong of iets in die richting trekt me wel. Het is wel zeker dat ik weg wil hier. Ik merk aan mezelf dat ik me ga irriteren aan kleine dingetjes. Steeds maar weer die strijd vanuit de Vietnamezen naar de buitenlanders toe. Gelukkig steunt mijn familie me daarin, en zullen ze met mij meegaan als ik de keuze zou maken om te vertrekken.”