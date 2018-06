Eigenaar neergestort vliegtuigje: 'Het was iets met het motorvermogen of met de piloot'

BOSSCHENHOOFD - Het moet of het motorvermogen geweest zijn, of iets met de piloot. Dat is de conclusie van de Chris Neidt, de eigenaar van het reclamevliegtuigje dat donderdag neerstortte en waarbij de piloot om het leven kwam. Neidt lag de hele nacht wakker en speelde het ongeluk in zijn hoofd duizenden keren af.

Chris was er bij en zag het ongeluk gebeuren. “We hadden een uur gewacht tot het wat beter weer was. Daarna ging alles zoals het hoorde. Hans (de piloot) pikte de sleep echt perfect op. En hij steeg ook zoals het hoorde. En daarna begon hij ineens te dalen. Hij kreeg het vliegtuigje nog net over het huis en daarna hoorde ik een klap en zag ik een rookwolk. Toen wist ik het meteen, Hans is dood."

Almere

De piloot moest met de reclamesleep naar een groot vrachtwagenevenement in Almere. “De sleep was 22 letters en dit vliegtuig kan er makkelijk 50 hebben. Dus dat kan het niet zijn geweest. Het weer was op dat moment ook gewoon goed genoeg. De motor deed het ook gewoon. Dus dan blijft er alleen over dat er iets kan zijn geweest met het motorvermogen of met de piloot”, aldus de eigenaar.

Toch is nog niet duidelijk wat de oorzaak is en Neidt weet niet zeker of men daar uiteindelijk wel achter gaat komen. “De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt wat is gebeurd, het is te hopen dat zij straks meer kunnen zeggen."

Verdriet

Maar wat de Chris op dit moment nog het meeste bezig houdt is het verdriet. “Hans was ook gewoon een goede vriend. En hij was een hele goede piloot. Hij heeft al een paar eerder iets meegemaakt en toen altijd het vliegtuig heel aan de grond gekregen. Zo werd hij een keer aangevlogen door een ander vliegtuig boven het strand. Hij heeft toen gewoon kunnen landen op het strand. Dat laat zien hoe goed hij was."