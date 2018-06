Ga niet zwemmen in plas De Bergen in Wanroij, waarschuwt de provincie

WANROIJ - Ga niet zwemmen in plas De Bergen in Wanroij. Dat is het devies van de provincie nadat er in heel Brabant controles zijn uitgevoerd: in de zwemplas zijn schadelijke bacteriën aangetroffen.

Het gaat om de intestinale enterokokkenbacterie, die voorkomt in de ontlasting van mensen en dieren en kan zorgen voor gezondheidsproblemen.

Het negatieve zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt afgeraden, maar het wel mag op eigen risico. Weten in welke plassen je wel mag zwemmen in Brabant? De veilige locaties zijn te vinden op deze website.

De zwemplas is onderdeel van recreatiepark De Bergen.