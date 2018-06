Milheezer Boys 3: één minuut stilte en rouwband na dood van Kevin Brouwers bij boerderijdrama

MILHEEZE - De wedstrijd van Milheezer Boys 3, komende zondag, gaat door. De keeper van het team, de 29-jarige Kevin Brouwers, werd afgelopen zondag dood gevonden in een zwembad achter een boerderij in zijn woonplaats. Begin deze week werd niet duidelijk of zijn overlijden gevolgen heeft voor het competitieduel met Bruheze 3.

De spelers hebben besloten ter nagedachtenis aan Brouwers in actie te komen. Vóór aanvang van de thuiswedstrijd tegen het derde elftal van Bruheze zal één minuut stilte in acht worden genomen. Ook zullen de spelers van Milheezer Boys rouwbanden dragen.

Vreugde en verdriet?

Het wordt een dag met gemengde gevoelens voor mensen die zich betrokken voelen bij de amateurvoetbalclub. Eerst, om elf uur, wordt letterlijk en figuurlijk stil gestaan bij de dood van Kevin Brouwers. Voorzitter Janko Akkers rekent op een grote opkomst. Later op de dag speelt het eerste elftal, in Aarle-Rixtel, om promotie naar de vierde klasse. Vreugde en verdriet liggen zondag dus mogelijk dicht bij elkaar.

Milheezer Boys 3 – Bruheze 3 is de eerste wedstrijd van de thuisclub na het overlijden van Brouwers. Hij overleed zondag na een uit de hand gelopen feest. Eén van zijn ploeggenoten hield de avond tevoren een housewarming. Na dat feestje vertrok een deel van de groep feestvierders naar de boerderij aan de Peeldijk in Milheeze voor een afterparty. Onder anderen Kevin Brouwers en een inwoner van Lierop waren hierbij.

Brouwers werd de volgende ochtend dood gevonden in een zwembad, de man uit Lierop aan de andere kant van de boerderij op de grond. Hij was zwaargewond. Twee andere feestvierders, een 28-jarige man uit Milheeze en een Helmondse van 32, werden later op de dag aangehouden. Het tweetal werd een dag later vrijgelaten.

Geen misdrijf

Voor de politie was het niet meteen duidelijk of er sprake was van een misdrijf of van een ongeluk. Een woordvoerder meldde vrijdag dat er geen misdrijf is gepleegd, zo hebben camerabeelden uitgewezen. Wel zijn er drugs en alcohol gebruikt, zo verklaarde de man uit Lierop. Veel meer kon hij zich niet meer herinneren van het feest.