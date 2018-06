Guus Hiddink en Ronald Waterreus slaan balletje in Tilburg [VIDEO]

Ronald Waterreus slaat zijn slag tijdens Golfweek in Tilburg

TILBURG - Guus Hiddink, Ruud Gullit en Ronald Waterreus: mannen met verstand van ballen. Tijdens de ING Golfweek mogen ze laten zien hoe ze het doen met een golfbal. Vrijdag verkenden ze het terrein.

Zaterdag begint de strijd om de Legends Golf Trophy. Bekende ex-sporters strijden in twee teams om de cup. Team Nederland staat onder leiding van Hiddink. Bij Team Europa doen onder andere Gianfranco Zola, Kenneth Perez en Simon Dyson mee.

Bier en ballen

Guus Hiddink was vorig jaar ook van de partij. "Mooi baantje, dus ik heb een heerlijk weekend in Brabant", aldus de ex-coach van PSV. "Een weekendje golfen is altijd goed", zegt Ronald Waterreus.

"Deze oude coryfeeën zie ik in het dagelijks leven ook niet 1-2-3", vertelt Waterreus. "Dat is wel echt bijzonder." Ook Hiddink ervaart het toernooi als een prettig weerzien met oude bekenden. "Overdag bestrijden we elkaar met golf en 's avonds heerlijk een pilsje drinken."

Onder controle

Guus Hiddink is dit weekend playing captain. "Ik moet ze wel onder controle houden, zeker als het vanavond uit de hand gaat lopen", lacht Hiddink. "Vorig jaar ging het ook tot in de late uurtjes door."

Morgen en overmorgen kunt u de mannen van beide teams in actie zien op de golfbaan Prise d'Eau in Tilburg.