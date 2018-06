Snelle auto's en piepende banden: Volg hier de ELE Rally [LIVE]

EINDHOVEN - Snelle auto’s, piepende banden, en bulderende motoren. Vrijdagavond start de 54e ELE Rally. Omroep Brabant doet op haar website live verslag van de zes klassementsproeven.

19.05 uur. De Vlaamse Melissa Debackere komt speciaal voor de rally naar Nederland.













19.00 uur. Hermen Kobus heeft startnummer 1. "Het legt een hoop druk op mijn schouders."









18.31 uur. De auto's zijn bijna klaar voor de start.











18.30 uur. Als de rijders klaar zijn met hun klassementsproef, rijden ze via een verbindingsweg naar een volgende proef of naar de service (pitstop). Op de verbindingswegen moeten ze zich als normale weggebruikers gedragen. Wie dat niet doet, krijgt een tijdstraf.

18.29 uur. Het is dit jaar -om competitievervalsing te voorkomen- niet toegestaan om mee te doen met een World Rally Car. Slechts de allerrijksten konden zich deze supersnelle auto veroorloven. Daarom rijden de meeste deelnemers in een R5, een van de snelste auto's op de rallymarkt. Ze doen ook meteen mee met de Eurol R5 Rally Challenge, behalve Jasper van den Heuvel. Hij rijdt wel met een R5 (Ford Fiesta), maar heeft zich niet ingeschreven voor de Challenge. Hij wil bewijzen dat zijn R5 sneller is dan de Ford Fiesta Proto van Bas van Kamperdijk. De Proto is een auto met het uiterlijk van de Fiesta R5, maar met een Mitsubishi motor en aandrijflijn. Er is binnen de rallysport veel controverse over de Proto die sinds 2018 is toegelaten in Nederland.

18.28 uur. Mats van den Brand uit Sint-Oedenrode rijdt voor de eerste keer met een R5. "De weersvoorspellingen zijn moeilijk. Regen, droog."









18.27 uur. De rallyrijders komen op verschillende plaatsen in Brabant langs, onder meer in Asten, Spoordonk, Helmond en Best. Een kaartje voor een klassementsproef kost zeven euro. Het hele weekend van de snelle auto's genieten kan voor 25 euro. De prijzen zorgen wel op verschillende plaatsen voor discussie. Zo staan dit jaar in Asten bij de Dijkstraat bordjes waarop staat dat publiek verboden is. Andere jaren weigerden buurtbewoners te betalen, omdat het om de openbare weg gaat.

18.25 uur. Alle auto's zijn voorzien van GPS. Via de app RallySafe kun je zien welke tijden de deelnemers neerzetten en waar ze rijden. Mocht de auto crashen, dan kunnen ze bij het wedstrijd ook zien met hoeveel G-kracht dat gebeurt, waardoor zichtbaar is hoe ernstig de situatie is.

18.23 uur. Jasper van den Heuvel, winnaar van 2017, denkt dat het er door de regen en gladheid niet makkelijker op wordt.

18.22 uur. Brabantse kanshebbers voor de winst zijn onder meer Erik van Loon uit Eersel, Mats van den Brand uit Sint Oedenrode, Kevin van Deijne uit het dorp Zeeland, Martin van Iersel uit Biezenmortel en Piet van Hoof uit Wintelre. Omroep Brabant heeft bij Van Deijne een camera in de auto gehangen, waardoor je de hele race live met hem mee kan kijken.



18.20 uur. Erik van Loon uit Best heeft er zin in.

18.15 uur. Welkom bij de liveblog van de 54e ELE Rally. 54 rijders en hun navigators starten vanavond met hun klassementsproeven. Vooraf hebben ze het parcours verkend. Vorig jaar won Jasper van den Heuvel met een minimaal verschil. Kan hij met de Ford Fiesta R5 waar hij nu mee rijdt, zijn prestatie evenaren? Vrijdag leggen de deelnemers zes proeven af, zaterdag volgen de volgende acht.