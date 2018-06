Tiny huren midden in de natuur in ruil voor vrijwilligerswerk

ROSMALEN - Op Binckhorst in Rosmalen, een terrein waar zo'n 250 mensen met een beperking wonen, zijn drie tiny houses geplaatst. Niet voor de oorspronkelijke doelgroep van Cello, maar voor mensen zonder diagnose. De huurders moeten wel bereid zijn vrijwilligerswerk te doen op het terrein. Het is een uniek project in Nederland.

De afgelopen jaren is er geprobeerd mensen met een beperking minder weg te stoppen op aparte terreinen aan de rand van de stad en ze meer te laten wonen in de wijk. Andersom wordt het maar zelden gedaan. En dat er tiny huurhouses geplaatst worden, is nieuw, maar volgens Stijn van Kreij van Cello de ideale manier om mensen zonder beperking samen te laten leven met mensen met een beperking.

Sollicitaties

Er bleek veel animo te zijn voor de huisjes. Twintig mensen hadden zich aangemeld. Daaruit zijn zes mensen gekozen die op gesprek mochten komen en dat heeft drie uitverkorenen opgeleverd. Een van hen is Leny, een gepensioneerde vrouw die afgelopen dinsdag met haar twee katten en hond in het huisje is komen wonen. Stralend vertelt ze hoe blij ze is met deze plek.

"Het is heerlijk buiten wonen. Als ik de hond ga uitlaten hoef ik alleen maar de achterdeur uit te stappen, en ik sta in het bos." Het gebrek aan ruimte is voor Leny geen probleem. "We hebben allemaal toch te veel spullen. Ik heb heel veel weggegooid om hier te kunnen wonen en nu heb ik nog te veel."

De huisjes zijn niet goedkoop: de huurders betalen 635 euro per maand voor 39 m2. De belangrijkste reden voor de hoge kosten is dat het stichting Cello niets mag kosten omdat huizen verhuren niets heeft te maken met de zorg voor mensen met een beperking. De kosten moeten dus terugverdiend worden. Een voordeel is wel dat er huursubsidie kan worden aangevraagd voor de huisjes en dat ze op een prachtige plek staan. Tussen het bos en het terrein van Binckhorst.

Buren

En de bewoners van Binckhorst ontvangen je met open armen en zijn bovendien de gezelligste buren die je je kunt wensen. Zoals Lenie en Henriëtte. Lenie vindt het gezellig dat er vrijwilligers op het terrein komen wonen. "Dan kan ik lekker met ze buurten, daar hou ik van." En Henriëtte denkt dat het wel praktisch is als vrijwilligers in de buurt wonen. "Dan kunnen we ze zelf opzoeken."

Droom

Stijn van Kreij is de initiatiefnemer van het project dat de naam 'Samen leven in de buurt' heeft gekregen. Hij zocht een manier om meer verbinding te krijgen tussen het terrein en 'de mensen van buiten'. "Binckhorst is een openbaar terrein, maar toch komen hier maar weinig mensen naartoe. Daar wil ik verandering in brengen. Ik hoop dat andere zorginstellingen dit voorbeeld volgen."

Foodtruckfestival

De officiële start van het project is zaterdagmiddag. Dan worden de woningen feestelijk geopend en is er van een foodtruckfestival op het terrein van Binckhorst. Iedereen is welkom.