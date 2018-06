Langste das van Nederland is zondag af, 'Breien is wondermiddel tegen eenzaamheid'

MILL - Het breien aan de langste das van Nederland nadert zondag zijn einde. Dan worden de laatste steken opgezet door zestien vrouwen op leeftijd uit Mill. Ze hebben na twee jaar breien een lengte bereikt van zeven kilometer.

Het is niet zozeer het record dat straks in het Guinness Book of Records komt. Natuurlijk, hartstikke leuk dat de langste das van Nederland in Mill is gebreid. "Maar het gaat toch vooral om de gezelligheid. Met alle vrouwen bij elkaar zitten, breien en praten over vroeger," zegt Stiena.

Met haar 90 jaar is zij de senior van het gezelschap. Hoewel de andere breiende dames qua leeftijd niet veel voor haar onderdoen. Ze hebben in hun leven allemaal al heel wat steken opgezet. De breinaalden klikken soepeltjes en geroutineerd. Ze vormen het vertrouwde achtergrondgeluid op de wekelijkse breiavonden.









Eenzaamheid

De bijeenkomsten worden vooral gevuld met babbelen, lachen en gekkigheid. Breien is een wondermiddel tegen de eenzaamheid, zo roepen de dames in koor. "Ach, we praten veel over hoe het vroeger was. Over lange en korte onderbroeken, over van alles", lacht Stiena. "Van breien blijf je fit. Ik voel me alsof ik nog 50 jaar ben", verzekert ze knipogend.

Schaapscheerdersfeest

De langste das van Nederland is gebreid met allerlei restjes wol. Het halve dorp heeft wel iets bijgedragen. Het resultaat wordt zondagmiddag getoond tijdens het schaapscheerdersfeest van schaapskudde Ovis & Eco op de Nieuwenhof in Mill. Antoine Walraven, burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert, komt langs om de breiende dames in het zonnetje zetten met hun langste das van Nederland.