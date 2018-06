Slachtoffer van chroom-6 in Tilburg staat sterker door onderzoek naar giftige stof in verf

TILBURG - Selime Yoruk uit Tilburg heeft vrijdag met gepast plezier de berichtgeving over chroom-6 geïnhaleerd. Het ministerie van Defensie is aansprakelijk voor de ziekteklachten van (oud-)personeel dat heeft gewerkt met verf met het kankerverwekkende chroom-6. Dit concludeert een commissie op basis van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Verf met chroom-6 beschermt metaal tegen roest.

Nu heeft Yoruk nooit bij Defensie op de loonlijst gestaan, ze werd wel met het goedje geconfronteerd op de werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen in Tilburg. Zodanig zelfs dat ze er doodziek van is geworden. De Tilburgse zit al twaalf jaar thuis. Yoruk vecht nu met tientallen andere lotgenoten, en bijgestaan door advocaat Bedaux uit Heerlen, voor genoegdoening.



Blij met conclusies

Ze is dan ook blij met de conclusies van de commissie. De resultaten zouden maandag officieel worden gepresenteerd, maar de NOS wist die eerder naar buiten te brengen. Ze komen er op neer dat met chroom-6 werken gevaarlijk is en dat instanties als Defensie die hun werknemers hiermee onbeschermd laten werken, voor de gevolgen moeten opdraaien.



In Tilburg loopt al langer een vergelijkbaar onderzoek. De resultaten worden in september verwacht. Volgens Yoruk zal de gemeente Tilburg over de brug moeten komen, zeker na de conclusies van die RIVM-commissie. "Die hebben onze zaak sterker gemaakt", aldus Yourk, die weet dat ze niet op slag beter wordt van enige erkenning, Enige vorm van gerechtigheid en/of een schadevergoeding zijn haar veel waard.



Twaalf jaar in sociale dienst

"Het gaat slecht me. Ik zit al twaalf jaar in de sociale dienst, omdat ik niet meer kan werken. Als ik al inspanningen wil leveren, bijvoorbeeld bij het sporten, dan moet ik Ventolin gebruiken. Dan worden mijn luchtwegen verwijderd. Maar het is slechts een tijdelijke oplossing. Volgende week krijg ik van een arts te horen hoe er ik echt aan toe ben en waar de klachten vandaan komen.”



In februari werd bekend dat de gemeente Tilburg eenmalig 500 euro gaat uitkeren aan slachtoffers die mogelijk in contact zijn geweest met het zeer giftige chroom-6. Het is een tegemoetkoming, omdat het onderzoek naar de oorzaak van de gezondheidsklachten één jaar uitloopt. De gemeente zette tussen 2004 en 2011 ruim achthonderd mensen aan het werk bij de NS. Zij moesten daar oude treinstellen schuren. Veel mensen hebben sindsdien last van gezondheidsklachten.



Positief voor Vliegbasis Gilze-Rijen?

De uitkomsten van het onderzoek van de RIVM-commissie hebben overigens mogelijk ook positieve gevolgen voor huidige of voormalige medewerkers van de Vliegbasis Gilze-Rijen. Wellicht dat hierover maandag meer duidelijkheid komt. In ieder geval zal dan een toelichting worden gegeven op het akkoord dat Defensie met de vakbonden heeft bereikt over een schaderegeling. De bonden willen nog niet reageren.



Het onderzoek waarover de NOS dus al eerste berichtte, is uitgevoerd op de voormalige opslagplaatsen van de NAVO in Limburg, Drenthe en Groningen. De zaak kwam in 2014 aan het rollen, maar al in 1973 wist de Koninklijke Luchtmacht van de gezondheidsrisico’s.