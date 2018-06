A58 weer open na urenlange chaos door groot ongeval

TILBURG - De snelweg A58 bij Tilburg is vrijdagavond na uren weer geheel open na een groot ongeluk. De ellenlange file is inmiddels opgelost.

Op de snelweg onder Tilburg gebeurde 's middags rond kwart over drie een ongeval. Daarbij waren vijf personenauto's, twee vrachtwagens en een lege touringcar betrokken. Twee rijstroken waren afgesloten, de file liep op tot 20 kilometer.

In totaal zijn er negen gewonden gevallen, van wie vijf mensen met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De andere gewonden zijn ter plekke in de ambulance behandeld. Niemand is zwaargewond raakt, aldus de politie.

Vertraging en veel schade

De vertraging op de weg was enorm. Tussen kwart over drie en zeven uur stond er maximaal twintig kilometer file. Ook op omliggende snelwegen en provinciale wegen was veel vertraging.

Er lagen veel brokstukken en ook fietsen op het wegdek. Inmiddels zijn alle voertuigen geborgen. Vermoedelijk is de touringcar achterop de vrachtwagen gebotst. Daarbij is de voorkant van de touringcar zwaar beschadigd geraakt. De touringcar vervoerde geen passagiers.