Genomineerden Brabantse Gastvrijheid Award bekendgemaakt

HILVARENBEEK - Waar in Brabant ligt de meest gastvrije locatie? In het nieuwe Safari Resort in Beekse Bergen zijn zaterdagavond de tien genomineerden van de Brabantse Gastvrijheid Award 2018 bekendgemaakt.

Iedereen met een locatie in de horeca- en/of recreatiebranche in Brabant die eten, drinken, ontspanning, vermaak en/of verblijf biedt, en bezoekbaar is voor consumenten, kon zich inschrijven. Maar liefst 143 locaties deden dit.

Buutvrij voor de hele pot uit Best • Gasterij en NatuurSpa Landschot uit Hoogeloon • Kapellerput uit Heeze • Auberge du Bonheur uit Tilburg • Recreatiepark TerSpegelt uit Eersel • Down Town Gourmet Market uit Eindhoven • Charme Camping Hartje Groen uit Schaijk • Streekpark Klein Oisterwijk uit Oisterwijk • Café 100 Watt Stadsbrouwerij Eindhoven uit Eindhoven • Kasteel Heeswijk Horeca uit Heeswijk

Mystery bezoeker

In de komende maanden beoordeelt een mystery bezoeker de tien genomineerden in de praktijk. De locaties kunnen vanaf nu ook hun achterban oproepen om te stemmen via brabantgastvrij.nl. De vakjury bepaalt aan de hand van de uitkomsten van het Mystery bezoek, het aantal publieksstemmen én de beoordelingen uit de eerste fase wie de Brabantse Gastvrijheid Award 2018 in december in ontvangst mag nemen als meest gastvrije locatie van Noord-Brabant.