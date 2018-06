Van Gerwen en Van Barneveld simpel naar tweede ronde World Cup of Darts: 'Gibraltar was heel slecht'

FRANKFURT - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben Gibraltar met speels gemak uitgeschakeld in de eerste ronde van de PDC World Cup of Darts. Het Nederlandse duo kwam geen moment in de problemen en won de partij simpel met 5-0. "Zij waren wel heel slecht hoor", was de eerste reactie van Michael van Gerwen.

Van Barneveld noemde Nederland voorafgaand aan de wedstrijd al de topfavoriet voor de eindzege van het toernooi, en dat lieten ze tijdens de eerste ronde zien. Met een gemiddelde van 102.5 waren Van Gerwen en Van Barneveld de beste van de eerste ronde qua gemiddelde.

Goed begin

Van Gerwen gooide in de eerste leg meteen een fantastische 160-finish uit. 'Mighty Mike' ging meteen verder en gooide er een 180-score achteraan. "Dat was een heerlijk begin", zegt Van Gerwen in gesprek met RTL7. Ook de tweede leg ging simpel naar Nederland toe. Ondanks drie gemiste pijlen op de dubbel vier van Van Gerwen, gooide Van Barneveld de leg daarna alsnog makkelijk uit.

Zonder moeite

Het duo van Gibraltar zat geen moment in de wedstrijd. Ze waren simpelweg niet goed genoeg voor Van Gerwen en Van Barneveld. Ook de derde, vierde en vijfde leg werden zonder enige moeite gewonnen door het Nederlandse team. "Maar zij waren ook wel heel slecht hoor", zegt Van Gerwen. "Op een gegeven moment zei ik tegen ze: 'Het gaat niet echt beste hé?'"

Goed in vorm

Van Barneveld gaf in gesprek met RTL7 toe dat Van Gerwen ongelooflijk goed in vorm was. "Hij was zo goed in vorm. Ik hoefde bijna niks te doen. Maar zij kwamen ook gewoon niet in de buurt."

De eerste ronde wedstrijd leek meer op een oefenpotje en zo stond vooral Van Gerwen ook op het podium. Elke keer was de darter uit Vlijmen contact aan het zoeken met de twee spelers van Gibraltar en elke keer stond 'Mighty Mike' met een grote glimlach te kijken naar de darters uit Gibraltar.

Ook morgenavond spelen Van Gerwen en Van Barneveld weer de laatste partij van de avond. Dan speelt het Nederlandse team tegen Zuid-Afrika. Zij wonnen in de eerste ronde met 5-3 van Hongarije.