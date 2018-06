Van Jeffrey naar Janice La Jerve: 'Van uit de kast naar rondlopen in vrouwenkleren'

TILBURG - "Je bent eerst uit de kast als homo en daarna zeg je dat je het leuk vind om in vrouwenkleren rond te lopen." Voor de moeder van de 23-jarige Jeffrey Heeren was het in het begin best even wennen. Al vijf jaar doet Jeffrey als Janice La Jerve mee aan Travestieverkiezingen. En daar gaat heel veel tijd, geld en werk in zitten.

"Het is lang niet alleen de verkiezing zelf, maar ook de tijd daarvoor. Wanneer je je kleding maakt, je het haar van je pruiken zelf doet en kopstukken maakt", vertelt Jeffrey enthousiast.

















Twaalfhonderd euro

Jeffrey, oftewel Janice, staat vrijdagavond samen met drie andere kandidaten in de finale van Miss Travestie Noord-Brabant 2018. De finale vindt plaats in restaurant Boerke Mutsaers, waar de 'mannen' al uren bezig zijn met hun make-up. Om er zo mooi mogelijk bij te lopen, zoekt Jeffrey constant naar nieuwe, unieke 'looks'. "Ik haal mijn jurken in Antwerpen en mijn pruiken bestel ik op Ali Express. Zo'n wedstrijd kost me zo'n twaalfhonderd euro", vertelt hij, terwijl hij een dikke laag foundation opsmeert.

Janice La Jerve komt uit Sint-Willebrord, maar woont sinds een maand op zichzelf in Tilburg. Maar hij studeert in Breda en zit in het tweede jaar van de opleiding schoonheidsspecialist. "Ik heb ook een visagiecursus gevolgd. Daar werd ik beoordeeld met een negen!", vertelt hij glunderend.

'Van jongen, zo naar meisje'

Niet iedereen begrijpt de manier waarop Jeffrey zich uit. "Er zijn mensen die het helemaal niks vinden. Of die het maar raar vinden dat een jongen als vrouw verkleed gaat." Maar dat geldt niet voor zijn vrienden en familie. Zijn moeder Jolanda Mol volgt hem overal naartoe en is apetrots. Al was het voor haar wel even slikken toen ze haar zoon voor het eerst als vrouw zag.

"Dat was wel even omschakelen. Toen hij zei 'mama', schrok ik echt. Van: 'Hoe kan dat?!" Jolanda vroeg hem daarom of ze de eerstvolgende keer mee mocht kijken tijdens zijn transformatie. "Ik zag toen het verschil van jongen, zo naar meisje. Dat vond ik echt heel mooi. Ik kwam echt ogen tekort."

'Laat ze zichzelf zijn'

Naast Jeffrey zit een jongen die helemaal alleen naar Tilburg is gekomen om daar vanavond als vrouw op het podium te staan. Zijn ouders hebben geen begrip voor de manier waarop hij zich aan de buitenwereld wil tonen. Jeffrey's moeder kan het niet aanzien. "Laat ze toch zichzelf zijn. Laat ze zijn zoals ze zijn. Dan hebben ze ook een beter leven en zijn ze gelukkig."

Toch wil Jeffrey niet altijd een vrouw zijn. Het blijft voorlopig bij de weekenden. "Ik ben toch liever een man."