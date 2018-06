Autistische jongen (16) gevonden in Made: 'Hij verkeert in goede gezondheid'

MADE - De autistische 16-jarige jongen uit Made naar wie de politie al ruim een dag aan het zoeken was, is teruggevonden. Oplettende inwoners zagen hem vrijdagavond in het centrum van het dorp en waarschuwden de politie.

Wesley de Leeuw verdween donderdagavond rond halfacht op zijn rode mountainbike. De politie maakte zich 'ernstig zorgen' over de jongen, die een 'beperkt verstandelijk vermogen' zou hebben. “Die jongen kan zichzelf niet alleen redden..”

Waar Wesley de afgelopen uren heeft doorgebracht is niet bekend, maar volgens de politie 'verkeert hij in goede gezondheid'.