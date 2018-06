Dj's vliegen heen en weer tussen Eersel en Amsterdam voor Flying Dutch, Nederlandse dance geëerd

EINDHOVEN - Bekende Nederlandse dj's en danceacts maken deze zaterdag een toer langs het E3 Strand in Eersel, Amsterdam-Westpoort en Ahoy Buiten in Rotterdam voor de vierde editie van The Flying Dutch. Het dancefestival wordt tegelijkertijd gehouden in deze drie steden. De optredende dj's vliegen per helikopter naar de verschillende festivallocaties en treden dus drie keer op.

De acts die heen en weer vliegen zijn de Bredase DJ Tiësto, Fedde Le Grand, Afrojack, Armin van Buuren, Lucas & Steve, Don Diablo, Jebroer, W&W, R3HAB e en Sunnery James & Ryan Marciano.



Op de drie plaatsen worden tienduizenden bezoekers verwacht. De feesten beginnen om twaalf uur 's middags en duren tot tot elf uur 's avonds.

Het festival wordt gehouden op de eerste Dag van de Nederlandse Dance. Dit is een initiatief van Buma Music Academy en The Flying Dutch. De dag is in het leven geroepen om het nationale en internationale succes van de Nederlandse dancemuziek te vieren en eren. In de week voorafgaand aan het festival vonden al verschillende activiteiten plaats via het scholennetwerk van Buma Music Academy om dancemuziek onder de aandacht te brengen bij jongeren.



