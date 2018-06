Ouders en kinderen bedreigd met vuurwapen tijdens overval, verdachte opgepakt

UDEN - Een 36-jarige man uit Uden is deze week aangehouden in verband met een brute overval in het Zeeuwse Breskens. Dat maakte de politie vrijdag bekend. De overval vond 20 december vorig jaar plaats, bij een huis aan de Sikkenburgseweg.

Toen de bewoner zijn auto bij zijn huis parkeerde en uitstapte, werd hij door twee overvallers geslagen. In het huis bedreigden de daders vervolgens de moeder en haar twee minderjarige kinderen met een vuurwapen.

Schieten

Tijdens de overval lukte het een van de bewoners de politie te waarschuwen.

Toen de agenten aankwamen, vluchtten de twee overvallers in de auto van het slachtoffer. Onderweg werd er geschoten. Een 27-jarige verdachte man uit Terneuzen raakte gewond en kon direct worden aangehouden. De Udenaar die deze week werd aangehouden zou de tweede overvaller zijn.