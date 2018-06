Zomers weer keert terug! Na een miezerige zaterdag is er volop ruimte voor de zon

EINDHOVEN - Nog één grijze en miezerige dag en dan komt er gaandeweg weer meer ruimte voor de zon. Woensdag kan het zelfs 28 graden worden. “De zomer keert terug”, verwacht weervrouw Britta van Gendt van Weer.nl.

Zaterdag verloopt nog grijs in Brabant en kan hier en daar miezerregen vallen. In de loop van de middag breekt de bewolking en laat de zon zich even zien. Met ongeveer 21 graden is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Zondag gaat het weer veranderen. In onze provincie schijnt de zon, af en toe afgewisseld met bewolking. De temperatuur klimt naar zo’n 25 graden. Er kan lokaal wel een buitje vallen, maar dat mag geen naam hebben.

Na het weekend komt het warme weer terug. Maandag is het droog en klimt de temperatuur naar 24 graden. “Een dag later komt er weer een graadje bij. Woensdag wordt het met 28 graden behoorlijk warm. Aan het einde van de dag is er wel kans op een onweersbui”, verwacht Van Gendt.