Vrouw (20) van fiets getrokken en geslagen in Tilburg, maar beroving mislukt

TILBURG - Een 20-jarige vrouw uit Tilburg is vrijdagavond beroofd op de Langendijk in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart over negen.

De vrouw fietste over de Langendijk toen er plotseling twee jongens voor haar opdoken. Eén van hen pakte de vrouw bij haar arm en trok haar van haar fiets. De mannen zouden de vrouw ook hebben geslagen en eisten vervolgens haar telefoon.

Ze gingen er uiteindelijk zonder buit rennend vandoor richting de Bijsterveldenlaan. De vrouw is na de 'aanval' naar een huisartsenpost gegaan.

Donkerkleurig trainingspak

Het zou gaan om twee jonge mannen die een donkerkleurig trainingspak droegen. Ze liepen op sportschoenen en worden zo'n 1,75 meter lang geschat.