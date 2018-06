Man bedreigt automobilist met vuurwapen op de A16

HOOGE ZWALUWE - Een 37-jarige automobilist uit Hooge Zwaluwe is vrijdagmiddag aangehouden omdat hij een andere automobilist zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Dit zou rond kwart over twee gebeurd zijn op de A16 naar Rotterdam.

De politie houdt er rekening mee dat aan de bedreiging een verkeersruzie vooraf ging. De man die het vuurwapen op zich gericht kreeg, waarschuwde de politie.

Rechter

Het bleek te gaan op een airsoftwapen. Dat is in beslag genomen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Hij heeft een verklaring afgelegd. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Daarna is hij vrij gelaten. Hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.

Airsoftwapens zijn gas- of veerdrukwapens waarmee plastic balletjes van zes millimeter grootte geschoten kunnen worden. Deze wapens lijken op echte wapens.