Vrachtwagen ramt middenvangrail en zorgt voor file op de A58, stremming gaat lang duren

WOUWSE PLANTAGE - Een vrachtwagen heeft zaterdagmiddag even voor twee uur een vangrail geramd in de middenberm van de A58. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Wouwse Plantage.

Door de ravage staat in beide richtingen een file tot vier kilometer. Vanuit Breda in de richting Bergen op Zoom loopt de vertraging op tot twintig minuten, zo waarschuwt de ANWB.



Om de schade te herstellen is in beide richtingen tijdelijk de linkerrijbaan afgesloten. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de verkeersstremming lang kan gaan duren.