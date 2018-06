Zo zag Safaripark Beekse Bergen er vijftig jaar geleden uit [FOTO'S]

HILVARENBEEK - Dit weekend, maar dan vijftig jaar geleden, opende Leeuwenpark Beekse Bergen de deuren. Zoals de naam al impliceert: er is een beestenboel veranderd in het jubilerende safaripark in Hilvarenbeek – zeker sinds dat eerste (glorieuze) jaar. Hoe dat ‘leeuwenpark’ er vijftig jaar geleden uit zag? We hebben de foto’s nog.

Giraffes, gorilla’s, herten, adelaars, jachtluipaarden, Franse gezinnen en olifanten: ze waren er nog niet, vijftig jaar geleden. Voordat er een Safaripark Beekse Bergen was, waren er leeuwen op het terrein in Hilvarenbeek, en dat was afdoende.









Het Leeuwenpark was direct een groot succes, met aanhoudende drukte op en rondom het terrein. Bezoekers brachten gemiddeld een uur tot anderhalf uur door in het Leeuwenpark. De mensen hadden dit immers nog nooit meegemaakt.

Leeuwen, in Nederland, en je kunt naar ze loeren vanuit de eigen auto: dat was ongekend. Vier groepen leeuwen liepen rond op het terrein, dat toen nog maar zestig hectare groot was. Heel veel meer was er voor het trekken van publiek dan nog niet nodig.

Twintig jaar links gereden

Leeuwenpark Beekse Bergen ontstond uit een samenwerking met de gemeentes Tilburg en Hilvarenbeek, maar misschien nog wel belangrijker was een samenwerking met de Britse ondernemer Jimmy Chipperfield.









Chipperfield bracht het concept achter het safaripark als eerste naar Engeland, en later dus ook naar Hilvarenbeek. Sterker nog, dat is ook de reden dat auto’s in het park jarenlang links in plaats van rechts moesten rijden – van 1968 tot 1988, om precies te zijn.

Het park zou later uitbreiden en worden tot was het nu is: een heus safaripark dat vele mijlpalen op zijn naam heeft staan. Maar dat alles was onmogelijk geweest De foto’s geven een prachtig inkijkje in dat eerste, maar toen al zeer succesvolle jaar.