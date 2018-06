Bekerfinale PSV O19 loopt uit de hand: massale vechtpartij in verlenging

ROTTERDAM - De bekerfinale tussen PSV O19 en Feyenoord O19 is tijdens de verlenging ontsierd in vechtpartijen. PSV O19 kon de na de Supercup en de landstitel ook de beker winnen, maar op Varkenoord verloor de ploeg van vervangend trainer André Ooijer na verlenging: 2-1.

In de tweede helft van de verlenging ging het mis. Er brak een opstootje uit waar bij iedereen van PSV en Feyenoord bij betrokken was. Volgens Rik Elfrink, PSV-watcher van het ED, werd er door de Feyenoord-supporters met 'K-woorden' gescholden richting de PSV-spelers en werd er op de dug-out geslagen van de bezoekers.

Tekst gaat verder onder de tweets.

PSV O19 kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van oud-Feyenoorder Joël Piroe. In de laatste minuut van de extra speeltijd kwam Feyenoord nog langszij dankzij aanvoerder Jordy Wehrmann. Een kwartier daarvoor had Zakaria Aboubakal al rood gehad en dus moest PSV O19 de verlenging in met tien man.

André Ooijer was de interim-trainer bij PSV O19, omdat Mark van Bommel in WK-voorbereiding is met Australië. PSV kwam in de verlenging niet meer tot kansen. Uiteindelijk was het opnieuw Wehrmann die scoorde en Feyenoord de bekerwinst bezorgde.