ELE Rally Drama voor Jasper van den Heuvel, winnaar van 2017 valt uit [LIVE]

SON - De rijders van de ELE Rally zijn begonnen aan de tweede en laatste dag. Een drama voor Jasper van den Heuvel, hij viel in Spoordonk uit met een kapotte versnellingsbak. Bekijk hieronder ons liveblog.

17.30 uur. Jasper van den Heuvel is uitgevallen. "Het zal er dit jaar niet in, we gaan het volgend jaar opnieuw beginnen."











16.55 uur. Bob de Jong heeft zijn auto aan de praat gekregen, maar valt nu toch weer stil. Hij is uitgevallen. Kobus is deze ronde weer de snelste. Mats van de Brand volgt op 4,8 seconde.





16.43 uur. De rijders staan aan hun tweede ronde in Wintelre begonnen. Piet van Hoof komt supersnel voorbij. Hermen Kobus is bij de finish, net als Mats van den Brand. Bob de Jong heeft mechanische problemen. Zijn motor slaat steeds af. Hij staat net voor het bos stil. Roel van der Zanden rijdt met een los stuk aan zijn achterbumper.





16.35 uur. Kijk live mee in de auto van Kevin van Deijne.





16.17 uur. Wat een verrassing. Het is dit keer niet koploper Kobus die de zege pakt in Spoordonk. Piet van Hoof is sneller. Kobus blijft wel koploper.





16.05 uur. Een bevestiging uit het kamp van Jasper van den Heuvel. Zijn auto is kapot.



15.40 uur. De rijders zitten weer op de verbindingsroute naar Spoordonk.

14.30 uur. Bob de Jong staat vierde in het algemeen klassement.





14.00 uur. Roel van de Zande uit Sint-Oedenrode vond het geweldig om op het moeilijke parcours in Wintelre te rijden.

















13.50 uur. Mats van den Heuvel staat op de tweede plek.









13.45 uur. Koploper Hermen Kobus wint ook in Wintelre. Hij denkt dat hij een mooie slag heeft uitgedeeld. Het gat is geslagen.













13.38 uur. Heel Wintelre komt naar local here Piet van Hoof kijken. Zijn motor slaat af, maar snel kan hij weer door. Kobus finisht hier het snelste in 8.36.2, Mats van de Brand is tweede (8.47.8)

13.32 uur. De eerste rijders starten met klassementsproef acht.

13.23 uur. Jacco Hartog knalt met zijn Opel tegen een boom. Hij kan wel door, het ging niet zo hard. Bij Mark Jansma komt witte rook uit de auto. Andre Foxius mist zijn linker voorband.

10.47 uur. De strijd gaat vandaag waarschijnlijk beslist worden in Wintelre. Een groot deel van deze proef gaat over onverharde weg en het vraagt veel van de auto's en rijders. Vanwege de vele regen is er wel een kleine wijziging in het parcours. Het 'blokje om' bij de Mostheuvel in Wintelre gaat eruit, de deelnemers rijden nu gewoon rechtdoor. Bij de Mostheuvel zouden de rijders over de grond van een boer rijden, maar door de drassigheid zou het terrein kapot gaan.





10.41 uur. Alle auto's staan nog netjes geparkeerd bij de SchippersStop in het rallydorp. De rijders starten vandaag op volgorde van het klassement van vrijdag.